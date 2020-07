Palumbo: Comune passi palla al Municipio su Campo Testaccio

Roma – “Basta tergiversare, non c’e’ altro tempo da perdere, il Campidoglio consegni Campo Testaccio al Municipio I e passi la mano, l’assessore Frongia rispetti quanto gia’ promesso. La consegna delle chiavi della storica struttura riapre la possibilita’ per i cittadini e i ragazzi di calpestare il campo di quello che fu il tempio capitolino del calcio Testaccio ora puo’ tornare ad essere centrale nel calcio romano. Grazie alla Regione Lazio che ha sottoscritto un protocollo con Municipio Roma I, il luogo storico in cui esordi’ la A.S. Roma torna ai cittadini che da tempo attendono la riqualificazione del luogo. Con l’impegno congiunto del presidente Zingaretti e della presidente Alfonsi si avvia il percorso di rinascita del campo Testaccio”. Cosi’ in una nota il consigliere del PD capitolino, Marco Palumbo.

“La nuova struttura sportiva gia’ assegnata al I Municipio verra’ intitolata al compianto presidente della Roma Dino Viola e sara’ al servizio del quartiere e della citta’. Lo stadio prendera’ nuova vita in ragione anche di un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini ed associazioni. L’auspicio- conclude Palumbo- e’ quello di realizzare un nuovo modello di gestione basato sul coinvolgimento delle associazioni sportive, attento al sociale e ai servizi per il quartiere.”