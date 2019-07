Palumbo: emergenza sgomberi, serve intervento Governo con adeguate risorse

Roma – “A Roma ci sono 11mila persone in emergenza abitativa, la situazione e’ tale da non poter essere affrontata con i soli strumenti e risorse della Capitale, serve un aiuto del Governo per fronteggiare la situazione a lungo termine. Lo ha ammesso anche l’assessore Baldassarre nel corso della commissione Trasparenza convocata sul tema degli sgomberi a Roma. il ministero degli Interni ha imposto la logica degli sgomberi politici? Bene, allora provveda a finanziare risorse adeguate sia a individuare soluzioni alloggiative sia a sostenere le persone in condizioni di fragilita’ verso un percorso di reale autonomia. Sul fronte degli sgomberi ci stanno a cuore principalmente la garanzia di un percorso di integrazione di tutte le persone in difficolta’ e il mantenimento della scolarizzazione dei bambini trasferiti da un quartiere all’altro”. Cosi’ in un comunicato il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Roma, Marco Palumbo.