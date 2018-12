Palumbo: giunta Raggi provoca disagi per chi si muove con mezzi pubblici

Roma – “Stazione metro Barberini chiusa e poi riaperta. Cosi’ come la stazione Spagna, in funzione a singhiozzo. Proprio sotto Natale la giunta Raggi crea disagi inaccettabili ai romani che in questi giorni affollano il centro storico per fare acquisti”.

“Non era piu’ opportuno programmare eventuali controlli e manutenzioni con congruo anticipo? Manco a dire, poi, che i romani riescano a ripiegare con successo sulle linee di superficie: gli autobus passano a singhiozzo in tutto il centro storico e sono affollatissimi nelle ore di punta, con la conseguenza che i cittadini sono costretti a lunghe attese alle fermate, dove di questi tempi peraltro ci si congela”.

“Un Natale coi fiocchi per chi usa i mezzi pubblici a Roma, non c’e’ che dire”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Pd Marco Palumbo.