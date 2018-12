Palumbo: Giunta Raggi si sbrighi a far chiudere impianto Tmb Salario

Roma – “C’e’ qualcosa che non va: la Raggi fa appello alle altre regioni Italiane affinche’ supportino Roma nella gestione dei rifiuti e parallelamente il 31 dicembre scadra’ la proroga dell’accordo firmato con la regione Abruzzo che si e’ fatta carico dello smaltimento di parte dei rifiuti provenienti da Roma”.

“Proroga che a quanto ci risulta non e’ ancora stata rinnovata. Di che parliamo? La Giunta si rimbocchi le maniche e trovi delle soluzioni a stretto giro per chiudere l’impianto sulla Salaria”. Cosi’ in un comunicato il consigliere comunale Marco Palumbo (Pd).