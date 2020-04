Palumbo-Marinone: Villa Pamphilj, chiesta videosorveglianza

Roma – “Siamo molto addolorati per l’ennesimo atto vandalico avvenuto a Villa Pamphili. Uno dei parchi fiore all’occhiello della Capitale continua ad essere vittima della violenza di balordi. Mentre attendiamo che tutti i responsabili vengano assicurati alla giustizia, sollecitiamo la Giunta comunale a mettere in campo azioni di tutela e salvaguardia di questo grande polmone verde. Il Pd del municipio XII, all’inizio di aprile, ha avviato una corrispondenza con gli uffici comunali competenti per avere delucidazioni a riguardo. Da tempo chiediamo l’installazione di telecamere di videosorveglianza a Villa Pamphili e da tempo attendiamo risposte da parte della maggioranza in Campidoglio. Ci auguriamo che, in vista della riapertura dei parchi, la Giunta comunale possa avviare soluzioni sia per la messa in sicurezza sia per la manutenzione delle aree verdi”. Cosi’ in un comunicato il consigliere comunale Pd, Marco Palumbo e il consigliere Pd del Municipio XII, Lorenzo Marinone.