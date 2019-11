Palumbo: necessari più Vigili in strada, serve interrogazione

Roma – “Servono piu’ vigili in strada. I mezzi pubblici vanno a rilento, complice il maltempo. Le metropolitane vivono disagi sempre piu’ quotidiani, tra scale mobili malfunzionanti e problemi ai convogli. Senza un’adeguata ed efficiente rete di trasporto pubblico, i romani finiscono per andare in macchina ovunque. Ecco perche’ la citta’ e’ nella morsa del traffico costantemente. Ci si aspetterebbe che per strada ci fossero agenti della polizia municipale a regolare la circolazione alleggerendo il caos. Invece, nelle vie della Capitale trovare dei vigili e’ sempre piu’ insolito. Mi chiedo quale sia il motivo di questa scelta dell’amministrazione comunale: impoverire le strade di agenti per destinarli magari ad incarichi di ufficio. Per avere chiarimenti in merito alla destinazione e al numero dei vigili di Roma Capitale, ho presentato un’interrogazione alla sindaca. Voglio sapere quanti agenti sono stati assunti dal 2016 ad oggi e sapere dove e perche’ sono stati destinati, quanti di loro sono stati assegnati alla viabilita’ e quanti ad altra mansione”. Cosi’ in un comunicato il consigliere comunale Pd Marco Palumbo.