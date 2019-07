Palumbo: su nidi chiusi ci uniamo ad appello genitori

Roma – “Ci uniamo all’appello lanciato dall’associazione genitori Genima affinche’ la Giunta comunale trovi una soluzione alternativa per i bambini iscritti in uno dei 7 asili nido del municipio XI che saranno chiusi nel mese di settembre per lavori di manutenzione. La vicenda e’ gia’ stata affrontata dalla commissione Trasparenza, che ha fatto emergere il problema nel corso di una seduta che si e’ svolta alcuni giorni fa. Nell’occasione e’ stato avviato un discorso e un confronto che approfondiremo mercoledi’ 7 agosto nel corso di una nuova commissione, gia’ convocata, alla quale abbiamo invitato a partecipare gli uffici e gli assessori competenti in materia. Gia’ domani dovevamo affrontare il tema ma, vista la contemporaneita’ dei lavori dell’Assemblea capitolina, abbiamo dovuto rinviare la seduta alla prossima settimana. Ci auguriamo che gli assessori competenti saranno presenti in commissione e daranno le dovute spiegazioni ai genitori del municipio XI, indicando delle soluzioni fin da ora, per assicurare il regolare inizio dell’anno scolastico di centinaia di bambini di quel territorio”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Roma, Marco Palumbo.