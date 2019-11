Palumbo: no risposte a interrogazione su lavoro Polizia Municipale

Roma – “Sono veramente stucchevoli e pretestuose le polemiche di sindaco e giunta, ancora piccati da una mia interrogazione. Non ho infatti ricevuto nessuna risposta sulla pianificazione della Polizia Municipale nei giorni di pioggia dove si crea il caos registrato negli ultimi giorni. Questo anche alla luce delle nuove assunzioni di personale. Il nervosismo oltremodo scomposto di chi ha il compito di guidare la citta’ in questa occasione e’ veramente incomprensibile. Alle interrogazioni gli assessori dovrebbero rispondere e non accendere contese da ‘celoduristi d’antan’. Usare i vigili per polemizzare significa offendere i romani e soprattutto umiliare migliaia di donne e uomini presenti nella Polizia locale che quotidianamente mettono la loro professionalita’ al servizio dei cittadini. Ben vengano ulteriori 325 agenti per rafforzare il corpo della Polizia Municipale ma sindaca e giunta anziche’ fare l’ennesimo annuncio rispondano alla mia interrogazione e spieghino ai romani in che modo governano la citta’”. Cosi’ in un comunicato il consigliere del Pd capitolino Marco Palumbo.