Palumbo: no ufficio staff Sindaca, Sala Carroccio tutelata

Roma – “Lo staff della comunicazione della sindaca Raggi si trasferisce nella Sala del Carroccio e adibisce ad uffici una sala storica e tutelata. È come se nel Tabularium venusse collocata la segreteria della sindaca. Come riporta anche il sito di Roma Capitale la sala del Carroccio prende il nome dalla magnifica grande iscrizione in versi in caratteri gotici realizzata in memoria dell’invio ai romani – come trofeo di guerra e monito – dei resti del Carroccio strappato da Federico II di Svevia ai milanesi nella battaglia di Cortenuova (1237).”

“Si tratta quindi di una sala storica, quindi non utilizzabile per attivita’ d’ufficio. Nella Sala – sempre secondo la descrizione del sito web di Roma Capitale – sono conservati alle pareti rari frammenti marmorei altomedievali, databili ai secoli VIII-IX, provenienti dalla chiesa di Santa Maria in Capitolio, tornati alla luce nell’area del demolito convento dell’Aracoeli durante gli sbancamenti attuati alla fine dell’Ottocento in occasione della costruzione del Monumento a Vittorio Emanuele II.”

“È utilizzabile per convegni, presentazioni e conferenze stampa, puo’ ospitare fino a 70 persone. Occupare sale di questo genere per l’attivita’ ordinaria della prima cittadina e’ un atto di barbarie culturale. La sindaca provveda a far rimuovere il mobilio e gli arredi che da oggi sono stati collocati al Carroccio. Sulla questione mi faro’ carico di sentire anche le sovrintendenze competenti”. Cosi’ in una nota il consigliere del PD capitolino Marco Palumbo, presidente della commissione trasparenza.