Palumbo: ora di fare chiarezza su metro di Roma chiuse, giovedì commissione Trasparenza

Roma – “E’ tempo di fare chiarezza sull’assurda vicenda della chiusura di tre stazioni della metropolitana di Roma. Una storia che si trascina da mesi, con continui rinvii sulle presunte riaperture, confusione e scarsa chiarezza sulla manutenzione e sul reale stato di queste stazioni. Per questo, giovedi’ la commissione Trasparenza si riunira’ per cercare di raccogliere informazioni definitive sulla riapertura delle stazioni metro nel cuore del centro storico”.

“L’obiettivo e’ verificare che gli interventi di manutenzione siano realmente avvenuti nei tempi previsti e con la dovuta accuratezza, affinche’ le stazioni possano riaprire in piena sicurezza per i passeggeri che le frequentano”. Cosi’ in un comunicato il presidente della Commissione capitolina Trasparenza Marco Palumbo.