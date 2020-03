Palumbo: Pacetti ha scusa pronta ma rifiuti restano per strada

Roma – “Caro Giuliano, per non avere i cinghiali in strada basterebbe sgomberare i rifiuti attorno ai cassonetti. Vorrei ricordarti, peraltro, che sul problema dei rifiuti in strada esiste un protocollo d’intesa tra Regione e Comune di Roma. Per la gestione su Roma e’ responsabile il dipartimento Ambiente, che dovrebbe convocare un tavolo per discutere dei vari casi. Anziche’ diffondere sterili polemiche, informatevi per capire a che punto e’ l’attuazione di questo protocollo.”

“Forse e’ il caso di ricordare che sul fronte della gestione dei rifiuti Roma e’ terribilmente e colpevolmente indietro, lo dimostrano i cassonetti stracolmi per strada. Il Campidoglio anziche’ tentare faticosamente di smarcarsi dalle proprie responsabilita’, agisca per quanto di sua competenza senza perdere altro tempo. È assurdo dover constatare che, in piena emergenza sanitaria, la maggioranza prosegue imperterrita la sua campagna elettorale”. Cosi’, in una nota, il consigliere comunale Pd Marco Palumbo.