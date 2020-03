Palumbo a Pacetti: sono settimane che Pd chiede sanificazione

Roma – “Se le sanificazioni a Roma sono davvero partite, per strada e negli uffici pubblici, e’ proprio il caso di dire che non ce ne siamo accorti. Pacetti vive nella sua pagina Facebook e oggi parla su comando dei suoi, mentre noi chiediamo le sanificazioni da 3 settimane. Nessuna polemica, da parte del Pd. Anzi, abbiamo tutta l’intenzione di dare utili suggerimenti in questo momento di grave crisi ed emergenza.”

“Da giorni, chiediamo la stessa cosa: abbiamo scritto una lettera per la sanificazione di Roma e abbiamo fatto una richiesta pubblica. La sindaca Raggi non ha mai risposto. Tranne su Facebook, elencando le pulizie dei cassonetti che dovrebbero essere normali e periodiche e non circoscritte al virus. A Milano stanno usando gli idranti dei mezzi di polizia e carabinieri. In altre citta’ i mezzi dei vigili del fuoco.”

“Oggi, dopo giorni di nostri appelli, la maggioranza esce dal silenzio per dirci che in realta’ e’ tutto decollato. E allora perche’ finora ha osservato un religioso silenzio nel merito? Caro capogruppo, voi della maggioranza dovreste pensare al bene dei romani: anziche’ cercare like, uscite dal blog e osservate le vere condizioni igieniche della citta’, dove le persone hanno il terrore di camminare per le strade”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale del Pd, Marco Palumbo.