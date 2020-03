Palumbo-Piccolo: Raggi deve seguire esempio Sala, strisce blu gratis

Roma – “Rendere liberi i parcheggi nelle strisce blu per favorire le necessita’ di movimento di chi e’ chiamato a recarsi al lavoro in quanto impegnato in servizi o produzioni essenziali o indifferibili, a partire da quelle sanitarie, di pubblica sicurezza, di utilita’ pubblica e per evitare l’affollamento nei mezzi di trasporto pubblico. Seguire l’esempio di Torino o di Milano non e’ difficile. La sindaca Raggi la smetta con i siparietti su Facebook e segua l’esempio del sindaco Giuseppe Sala, che ha gia’ firmato un’ordinanza che permettera’ a tutti di parcheggiare gratuitamente sia sulle strisce gialle notoriamente destinate ai residenti che su quelle Blu normalmente a pagamento”. Cosi’ in una nota i consiglieri del Pd capitolino, Marco Palumbo e Ilaria Piccolo.