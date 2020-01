Palumbo: sfratto Misericordia Castel Giubileo, martedì commissione

Roma – “L’ennesima struttura che offre un servizio di carattere sociale per il territorio rischia di chiudere i battenti. Si tratta della Misericordia di Roma, a Castel Giubileo, che ospita bambini malati e banco alimentare e che e’ stata raggiunta da un avviso di sfratto proprio in questi giorni, per effetto della delibera 140 di riorganizzazione del patrimonio. La casa, che opera nella ex scuola Ungaretti di via Salaria 1177 e i cui gestori hanno sempre pagato regolarmente l’affitto, ospita anche piccoli malati oncologici.”

“Per questo, e’ ancor piu’ inaccettabile lo sfratto delle associazioni che vi operano dal 1992. Bisogna assolutamente interrompere questa procedura di sfratto e acquisire tutta la documentazione inerente alle decisioni assunte dall’Amministrazione comunale. Ho convocato una commissione Trasparenza per martedi’ con l’obiettivo di raccogliere ogni rassicurazione da parte della Giunta relativamente alla prosecuzione dei servizi sociali svolti dalla Misericordia nella sede dove opera da oltre 20 anni”. Cosi’ in un comunicato il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Roma, Marco Palumbo.