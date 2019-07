Palumbo: contro sgomberi linea dura

Roma – “Sugli sgomberi, come piu’ volte annunciato, arriva la linea dura del Viminale e della Prefettura di Roma, in barba anche alle situazioni piu’ delicate dal punto di vista dell’integrazione sociale, come per via del Caravaggio. Come Pd monitoreremo la situazione e chiederemo su tutti i fronti istituzionali le dovute tutele per ogni tipo di fragilita’ sociale. Ci aspettiamo che prima di procedere agli sgomberi venga programmato un serio lavoro di ricollocazione delle varie famiglie e un percorso di integrazione rivolto ai bambini e ai ragazzi che andranno incontro a un vero e proprio sradicamento dai loro territori di residenza. Peraltro, in questa politica del pugno di ferro contro tutte le occupazioni abusive della Capitale ci aspettiamo che venga sgomberata anche Casapound. Accanirsi contro i piu’ deboli e lasciare al loro posto, da abusivi, esponenti di associazioni politiche mi pare francamente inaccettabile”. Cosi’ in un comunicato il consigliere comunale di Roma del Pd Marco Palumbo.