Palumbo: situazione abbandono denunciata da disabili

Roma – “La commissione Trasparenza ha ricevuto un’accorata lettera da parte delle consulte disabili di vari municipi in cui viene denunciata la difficilissima situazione che stanno vivendo le persone con problemi di disabilita’ piu’ o meno grave, residenti nella nostra citta’. L’isolamento cui tutti i romani sono obbligati in questo momento di emergenza sanitaria colpisce ancor piu’ gravemente chi era inserito in programmi di riabilitazione nei vari centri socio assistenziali, che ora sono chiusi”. Cosi’, in una nota, il presidente della Commissione Trasparenza Marco Palumbo.

“Le consulte- prosegue la nota- ci parlano di una situazione di abbandono e isolamento inaccettabili, di assenza di comunicazioni da parte dei servizi sociali, di grande incertezza sull’avvio dei nuovi programmi di assistenza cosi’ come sulla prosecuzione dei vecchio. Di un’assistenza domiciliare che in molti aspettavano, come compensazione alla chiusura dei centri diurni, e che ancora non e’ arrivata ne’ si sa bene se e chi ne potra’ beneficiare.”

“A cio’ si aggiunge la denuncia sul percorso di redazione delle nuove Linee guida per il sostegno alle persone con disabilita’ grave, prive di sostegno familiare, su cui a detta delle Consulte non ci sarebbe stata condivisione da parte del Campidoglio con le associazioni. In considerazione della delicatezza della situazione, la commissione Trasparenza effettuera’ tutti i dovuti approfondimenti, cosi’ come sta lavorando su questo fronte il collega Giovanni Zannola, membro della Commissione Politiche sociali. Nel frattempo, sollecitiamo la Giunta a fornire spiegazioni esaustive nel merito e, nel caso in cui non lo abbia ancora fatto, a prendere immediatamente in carico questa denuncia mettendo in campo il prima possibile tutte le azioni di sostegno e di tutela a favore delle persone fragili della nostra citta’”.