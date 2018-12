Palumbo: speravamo Stefano si presentasse a sopralluogo ciclabile

Roma – “Viabilita’ al collasso, negozi e portoni inaccessibili. La pista ciclabile in corso di realizzazione su via Tuscolana crea piu’ problemi di quanti ne risolve. Questa mattina, nel corso di un sopralluogo della commissione Trasparenza, insieme ai cittadini presenti abbiamo potuto constatare che, cosi’ com’e’ stata pensata, questa pista compromette fortemente il gia’ precario equilibrio della viabilita’ del quartiere, gia’ pesantemente provato a un traffico intenso ad ogni ora della giornata”.

“Speravamo che al sopralluogo partecipasse anche il presidente della commissione Mobilita’, Enrico Stefano che, cosi’ impegnato a fare post contro il lavoro della commissione, ha pensato bene di dare forfait anziche’ presentarsi e dare le dovute spiegazioni alla cittadinanza. Stesso atteggiamento da parte del direttore del dipartimento Mobilita’, che pure era stato invitato ad illustrare i contorni del progetto e invece, senza neanche fornirci giustificazioni, non si e’ presentato”.

“La commissione Trasparenza ha deciso di andare in fondo a questa questione, per questo convocheremo una nuova seduta, questa volta congiunta con la commissione Trasparenza del Municipio VII”. Cosi’, in una nota, il presidente della commissione capitolina Trasparenza Marco Palumbo.