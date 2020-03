Palumbo: su supermercati Raggi dovrebbe dire grazie a Regione Lazio

Roma – “Invidio altre citta’ d’Italia che hanno sindaci come Sala, Nardella la stessa Appendino che lavora con grande serieta’ e unita’ di intenti con altri enti e istituzioni senza mezza polemica. Il dramma che stiamo vivendo ha cambiato tante cose, tranne la sindaca Raggi che ormai produce una polemica al giorno invece di programmare azioni per salvare la citta’”. Lo scrive in un comunicato il consigliere comunale Pd Marco Palumbo.

“La Raggi – prosegue Palumbo – dovrebbe ringraziare la Regione per aver chiuso i market e negozi notturni: immaginiamo le auto della polizia municipale gia’ allo stremo a dover fermare decine di mezzi di cittadini in giro per fare spesa vera o finta. Agenti e carabinieri occupati non di giorno ma di notte per verificare automobilisti a fare acquisti. Dovrebbe dire grazie perche’ si e’ evitato lo sciopero e la chiusura totale di domenica di migliaia di lavoratori di supermercati e della filiera della distribuzione.”

“Dovrebbe dire grazie perche’ l’ordinanza regionale tutela la salute dei lavoratori, tantissimi romani, che non potevano utilizzare mezzi pubblici se gli orari fossero rimasti invariati perche’ linee e mezzi non funzionano di sera. Le file, come sa chi vive una vita normale e non dentro al laboratorio delle polemiche come e’ tristemente diventato l’ufficio della Sindaca, sa che le file c’erano anche 3 giorni fa, prima dell’ordinanza. Siamo in guerra.”

“Raggi non ha sanificato la citta’ ne’ le strade ma i cassonetti, operazione che dovrebbe essere normale per l’Ama, passata come evento eccezionale. La sindaca sanifichi le aree intorno agli ospedali, quelle intorno ai supermercati e mercati. Bene la sanificazione delle scuole, ma in questo momento bisogna agire per priorita’ e l’igienizzazione delle scuole poteva essere posticipata visto che sono chiuse da settimane e ancora non si sa bene quando riapriranno. Sindaca – conclude Palumbo – esca dal laboratorio di cui e’ prigioniera, non ascolti i guru della sua comunicazione che le soffiano all’orecchio. Faccia la sindaca una volta, pensi con la propria testa”.