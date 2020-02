Palumbo-Trombetti: ancora in lista d’attesa 13mila famiglie

Roma – “Scorrimento poco aggiornato e scarsa trasparenza nella gestione delle graduatorie. Mancanza in un censimento chiaro sugli alloggi liberi che potrebbero essere assegnati e su quelli occupati. Problemi di manutenzione nei vari appartamenti e criteri di accesso al bando poco trasparenti. Queste le criticita’ della situazione degli alloggi Erp a Roma e della loro gestione, come e’ emerso questa mattina nel corso della commissione Trasparenza convocata sul tema.”

“In totale, nella Capitale ci sono circa 13mila famiglie in lista di attesa per una casa popolare. Nonostante questo numero enorme, le assegnazioni procedono a passo di lumaca: solo 450 nell’ultimo anno, senza che ci siano prospettive di miglioramento, visto che all’orizzonte non ci sono provvedimenti per la realizzazione di nuovi alloggi.”

“Parallelamente, i vecchi alloggi sono sempre piu’ fatiscenti, con problemi critici di manutenzione che spaventano i nuovi inquilini al punto di rinunciare all’assegnazione col rischio di uscire dalla graduatoria. lo scenario della gestione dell’Erp e’ a dir poco apocalittico. Nonostante cio’, la Giunta ha disertato la commissione Trasparenza di questa mattina, che aveva l’intenzione di analizzare le varie problematiche e cercare soluzioni condivise. La maggioranza continua a non far mancare occasioni per dimostrare il suo disinteresse nei confronti dei reali problemi della citta’”. Cosi’ in un comunicato il presidente della commissione capitolina Trasparenza, Marco Palumbo, e il responsabile Casa del Pd Roma, Yuri Trombetti.