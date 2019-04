Palumbo: uffici forniscano documenti richiesti nell’interesse Trasparenza

Roma – “Come commissione Trasparenza abbiamo effettuato l’accesso agli atti sul parere dell’Avvocatura capitolina del gennaio 2017 relativo al progetto per la realizzazione dello stadio della Roma. Gli uffici competenti ci forniscano i documenti richiesti, nell’interesse della vera Trasparenza delle procedure amministrative, per giunta su una vicenda che, come noto, ha implicazioni molto poco chiare. Se l’amministrazione comunale rivendica la legittimita’ di ogni passaggio, allora renda pubblici gli atti richiesti”. Cosi’ in una nota il presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, Marco Palumbo.