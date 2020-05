Palumbo-Vagnarelli: chiusura Centro Eufemia atto grave

Roma – “Chiude, dopo anni di attivita’, in Centro interculturale Eufemia, punto di riferimento stabile per le famiglie italiane ed immigrate del Municipio Roma V, specie del quadrante Pigneto/Prenestino. Questa chiusura mettera’ in condizione di criticita’ tutte quelle famiglie che si rivolgono al Centro per un concreto sostegno finalizzato all’integrazione e alla crescita dei bambini e dei ragazzi del territorio. A causa di problematiche legate alla procedura di gara per l’affidamento del servizio, mai completamente conclusa, il Municipio V ha comunicato la chiusura delle attivita’ al Centro.”

“Una decisione assurda che speriamo possa essere revocata nell’interesse del territorio e dei cittadini che da anni beneficiano dei servizi erogati da questo Centro che, grazie al contributo di personale serio e qualificato, svolge un compito prezioso per tutta la cittadinanza. In attesa degli sviluppi di questa vicenda, ci tengo ad esprimere massima solidarieta’ ai gestori e agli operatori del Centro Eufemia, oltre a una calorosa vicinanza delle famiglie che da oggi si troveranno senza un punto di riferimento cosi’ importante”. Cosi’ in un comunicato il consigliere comunale Marco Palumbo (Pd) e il segretario Pd del Municipio V Riccardo Vagnarelli.