Palumbo: valutare rinvio lavori Galleria giovanni XXIII in estate

Roma – “Facciamo appello alla Giunta comunale affinche’ valuti concretamente l’ipotesi, invocata dai residenti, di rinviare i lavori di ammodernamento della Galleria Giovanni XXIII all’estate. La chiusura prolungata di questo asse viario, in pieno inverno e con le scuole aperte, rischia di paralizzare un interno quartiere. Pur comprendendo la necessita’ di intervenire con lavori di manutenzione, chiediamo alla Giunta di far slittare l’intervento a un momento meno caotico, anche in considerazione delle attuali problematiche legate alla chiusura di alcune stazioni della linea metro A. Parallelamente, chiediamo alla maggioranza di predisporre chiari percorsi di viabilita’ alternativa e di darne comunicazione ai residenti il prima possibile, cosa su cui ci sembra essere ancora molta confusione e scarsa chiarezza. Da notare che nel quartiere insistono numerosi presidi ospedalieri: nell’ottica di predisporre una viabilita’ alternativa, la Giunta si consulti con gli organi coinvolti per meglio verificare l’impatto della prevista chiusura della Galleria su queste strutture, con l’obiettivo di non pregiudicarne l’attivita’”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Pd, Marco Palumbo.