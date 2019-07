Panunzi: bene revoca ferrovie ex concesse Roma ad Atac

Roma – Nella seduta di Giunta regionale di martedi’ 15 luglio, la Regione Lazio ha revocato la Dgr 255 del 5 giugno 2018, con cui si prevedeva l’affidamento, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del servizio di trasporto relativo alle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti che, a seguito del deliberato di ieri, sara’ invece affidato, dopo un periodo per cosi’ dire di accompagnamento, a Cotral S.p.A., societa’ interamente partecipata della Regione. Alla fase transitoria di accompagnamento in cui il gestore attuale, ovvero la societa’ Atac S.p.A., proseguira’ l’esercizio dei servizi, seguira’ quindi, dal 1 gennaio 2021, l’affidamento in house a Cotral, che gia’ si occupa del trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio regionale. Cotral, oltre a garantire un’indispensabile continuita’, e’ una scelta che da un lato assicura maggiore flessibilita’ nella gestione degli obblighi contrattuali, dall’altro facilita la pianificazione dei servizi, anche attraverso l’integrazione delle diverse modalita’ del trasporto regionale extraurbano. “E’ una decisione che riempie di soddisfazione- dichiara il consigliere regionale Enrico Panunzi- Atac e’ una societa’ con evidenti criticita’ gestionali che le impediscono di garantire un piano di rilancio e sviluppo della tratta ferroviaria, soprattutto nel tratto iniziale Viterbo-Civita Castellana che da tempo attende idonei interventi di manutenzione”. Ben diversa si prospetta invece la qualita’ del trasporto in mano a Cotral, una societa’ risanata e che ha ampiamente dimostrato la sua solidita’ in termini economici, gestionali e di prestazioni. “I 370.000.000 di euro stanziati dalla Regione Lazio per le opere infrastrutturali sulla linea ferroviaria Viterbo-Civita Castellana-Roma- prosegue Panunzi- combinati con l’affidamento della gestione a Cotral, ci rendono molto ottimisti per il futuro, consentendoci di immaginare un sistema di trasporti piu’ innovativo e corrispondente ai bisogni dei cittadini”.