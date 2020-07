Panunzi: da Regione Lazio bando per misure ovini uccisi da lupi

Roma – “Ovini uccisi dai lupi: pubblicato il bando per la sostituzione dei capi, lo smaltimento delle carcasse e l’acquisto dei cani da guardia”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi dopo la pubblicazione di oggi dell’avviso pubblico da parte della Regione Lazio. “È stato pubblicato oggi con determinazione numero G08314 il bando pubblico per accedere ai contributi sui costi dei premi assicurativi versati dalle imprese zootecniche per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi uccisi dal lupo nonche’ per l’acquisto di cani da guardiania”. Il consigliere regionale ricorda l’impegno della Regione Lazio a favore delle imprese zootecniche che hanno subito danni a causa degli attacchi dei lupi.

“La Regione Lazio- continua il vice presidente della X commissione- si e’ attivata per poter aiutare tutte quelle imprese che hanno subito danni a causa della presenza dei lupi. Purtroppo anche la provincia di Viterbo e’ stata interessata da questa problematica con decine di episodi in tutta la Tuscia. Questo e’ un ulteriore e significativo passo per aiutare il settore agricolo da parte della Regione che sottolinea la vicinanza dell’amministrazione al territorio e ai cittadini. Questa e’ una risposta importante della Regione- conclude Enrico Panunzi- che rende operativo un mio emendamento presentato in Consiglio. Il termine della presentazione delle domande per accedere ai contributi e’ fissato per il 28 agosto 2020”.