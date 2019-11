Papa: ‘diritto di morte’ non ha alcun fondamento giuridico

Roma – “Queste considerazioni sembrano distanti dalle sentenze che in tema di diritto alla vita vengono talora pronunciate nelle aule di giustizia, in Italia e in tanti ordinamenti democratici. Pronunce per le quali l’interesse principale di una persona disabile o anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato; o che – secondo una giurisprudenza che si autodefinisce ‘creativa’ – inventano un ‘diritto di morire’ privo di qualsiasi fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per lenire il dolore e non abbandonare a se’ stessa la persona che si avvia a concludere la propria esistenza”. Lo dice Papa Francesco nel discorso ai membri del centro studi ‘Rosario Livatino’.