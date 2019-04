Pappatà: grazie vigili per impegno di questi giorni, caos E-Prix per incapacità 5S

Roma – “Ringraziamo tutti i componenti della Polizia locale impegnati in questi giorni per lo svolgimento della Formula E. Nonostante il caos generale causato dall’incapacita’ amministrativa di governare questi eventi, stanno garantendo la loro capillare e indispensabile presenza con professionalita’ e impegno”. Cosi’ in un comunicato Claudia Pappata’, capogruppo del Partito democratico in IX Municipio di Roma.