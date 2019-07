Parcheggi riservati a passeggeri aeroporto Fiumicino: arriva ‘Ok Codacons’

Roma – I parcheggi auto gestiti da Aeroporti di Roma presso lo scalo di Fiumicino e riservati ai passeggeri ricevono l’attestato di affidabilita’ “Ok Codacons”, che premia la qualita’ del servizio reso e incentiva la societa’ ad apportare nel tempo miglioramenti a favore dell’utenza.

“A seguito di un attento monitoraggio compiuto dall’associazione da sempre attiva sul fronte del controllo dei servizi resi nel settore del trasporto aereo, autostradale e ferroviario attraverso verifiche in loco eseguite da ispettori, interviste con i passeggeri e analisi puntuali delle singole dichiarazioni dei clienti, e’ stato possibile verificare il positivo livello qualitativo del servizio reso agli utenti, che ha portato alla concessione del bollino di affidabilita’ “Ok Codacons- spiega l’associazione-

Un attestato che mira tuttavia a migliorare ulteriormente le prestazioni in favore dei clienti dei parcheggi Adr, attraverso un impegno della societa’ ad incrementare la qualita’ del servizio utilizzando proprio pareri e giudizi espressi dagli utenti e raccolti dal Codacons. In tal senso nelle prossime settimane Adr e Codacons, con una iniziativa congiunta, renderanno pubblici i risultati del monitoraggio sulla qualita’ dei parcheggi riservati ai passeggeri presso l’aeroporto di Fiumicino e sul livello di soddisfazione dei clienti”. Il Codacons ricorda infine che, per i propri tesserati, e’ previsto uno sconto del 10% sulle tariffe in vigore presso i parcheggi gestiti da Adr nello scalo romano.