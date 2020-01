Parco Caffarella, commissione per confini Municipi VII-VIII

Roma – A Roma “oggi si e’ riunita la commissione capitolina Statuto e Innovazione tecnologica per discutere sulla modifica del confini fra i municipi VII e VIII nel parco della Caffarella, dall’attuale fognatura al Fiume Almone. Dopo un’ampia discussione che ha coinvolto i due Municipi e gli uffici, il comitato Parco Caffarella ha presentato la planimetria che, in base ad una vecchia delibera del 2013, stabilisce l’attuale confine sulla fognatura. Il Comitato e il VII Municipio chiedono pertanto che il confine fra i due Municipi sia spostato sul fiume Almone. A conclusione della seduta il presidente della commissione, Angelo Sturni, ha espresso il proprio parere positivo e, una volta effettuate le verifiche con gli uffici, portera’ in Consiglio comunale la proposta di modifica dei confini sull’Almone”. Cosi’, in una nota, il comitato Parco Caffarella.