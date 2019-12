Parco Colosseo celebra Roma Capitale, Fori uniti e percorso origini città

Roma – Il Parco archeologico del Colosseo celebra i 150 anni di Roma Capitale. Due i progetti che il Parco realizzera’ per le celebrazioni, a partire dal completamento del percorso che unisce il Foro romano, di gestione statale tramite il Parco, e i Fori imperiali, di gestione comunale. “Apriremo l’ingresso da via dei Cerchi- ha detto il direttore del Parco, Alfonsina Russo- È un sogno che si realizza perche’ connette il Circo Massimo e via dei Cerchi lungo un percorso che arriva fino a piazza Venezia, a piazza Madonna di Loreto, portando a compimento il progetto ormai realizzato dei Fori uniti”. Ma non solo, perche’ per Roma Capitale il Parco inaugurera’ nel 2020 anche Primordia urbis, un percorso che attraversa le origini di Roma e “collega il Palatino alle Scale Caci, al Foro Boario e al Tevere”, ha spiegato Russo. “Si tratta di una valorizzazione importante del Palatino, l’area delle cosiddette capanne romulee, dunque il primo insediamento di Roma e i luoghi della leggenda di Romolo: le Scale Caci e il Tevere”.