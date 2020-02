Parco delle Energie, Raggi inaugura nuova illuminazione

Roma – E’ stata inaugurata questa sera la nuova illuminazione all’interno del Parco delle Energie, nel Municipio V. All’evento erano presenti la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi, il responsabile illuminazione pubblica di Areti, societa’ del gruppo Acea che si occupa della gestione e distribuzione dell’energia elettrica a Roma, Alberto Scarlatti. I lavori per il nuovo impianto sono iniziati lo scorso 30 settembre e hanno previsto l’installazione di 31 pali da giardino, due pali funzionali e quattro proiettori industriali che illuminano lo spazio verde dedicato agli animali domestici.

Per la sindaca Virginia Raggi, l’intervento, realizzato grazie ad Acea, rientra nel piu’ complesso programma di riqualificazione delle aree pubbliche, in particolar modo nelle periferie. Con il miglioramento dell’illuminazione si risponde alle esigenze dei cittadini sia in termini di decoro sia di sicurezza. Parchi, giardini e aree verdi pubbliche possono essere fruite tranquillamente anche nelle ore serali. Un’azione che riveste anche un prezioso ruolo di prevenzione e contrasto ai fenomeni di microdelinquenza. Per il presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi, si tratta di un intervento atteso da almeno venti anni e rappresenta un passo importante dell’Amministrazione e del Municipio nell’ottica della riqualificazione dell’area del Parco delle Energie. Finalmente, con il nuovo impianto di illuminazione si riesce a dare risposte certe ai cittadini che ora possono vivere il parco anche di sera.