Parco Valle Treja, ecco il bando per visite guidate 2020

Roma – “Anche quest’anno il Parco della Valle del Treja pubblica un avviso per la realizzazione di un programma di attivita’ e visite guidate aperto a tutti, in particolare alle associazioni che hanno partecipato alle passate edizioni del programma di visite guidate. Da alcuni anni infatti il Parco si avvale dell’ausilio di Guide ambientali escursionistiche e operatori qualificati per far conoscere ad un pubblico sempre piu’ ampio natura, storia, archeologia e paesaggi dell’area protetta. Le proposte dovranno pervenire all’Ente entro il 27 gennaio 2020 e potranno riguardare escursioni proposte nell’area protetta e le zone limitrofe.”

“Il calendario delle visite guidate del 2020 sara’ predisposto in base alle proposte piu’ interessanti delle associazioni che risponderanno all’avviso pubblico. L’Ente sara’ quindi in grado di offrire un ventaglio di attivita’ ampio e variegato, svolte nella forra o sulle alture, lungo il Treja e i suoi affluenti, nelle aree archeologiche o in luoghi di grande valore naturalistico, alla ricerca della bellezza del nostro territorio. L’avviso pubblico e’ scaricabile nelle sezioni Notizie o Avvisi e Bandi del sito del Parco www.parchilazio.it/valledeltreja”. Cosi’ una nota.