Parente: su stop casa per disabili ho chiesto incontro con Raggi

Roma – “Basta farli aspettare: una casa per persone con disabilita’ e’ bloccata a Roma, nel quartiere Montesacro per la realizzazione della legge sul Dopo di noi. La legge esiste dal 2016 ma la ‘Casa del Pino’, dedicata all’accoglienza di ragazzi con disabilita’, non c’e’. Dopo tanti sforzi delle famiglie per mettere in piedi il progetto di una vita piu’ autonoma per i propri figli e decidere la loro convivenza, ora e’ tutto fermo. Sono stata relatrice in Senato della legge sul Dopo di noi che mi sta particolarmente a cuore: ho chiesto un incontro alla sindaca Raggi per capire quale sia lo stato di attuazione della legge e come mai manchino ancora le linee guida per questo genere di progetti. Le persone con disabilita’ e le loro famiglie non possono aspettare piu’, dobbiamo aiutarli a vivere con serenita’ il futuro dei loro familiari”. Cosi’ in una nota la senatrice di Italia Viva Annamaria Parente.