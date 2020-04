Parisi: grave errore mancanza tamponi a tappeto

Roma – “Nel Lazio i tamponi e i test diagnostici non vengono effettuati ne’ ai parenti dei contagiati e delle vittime, ne’ alle persone a rischio contagio perche’ a contatto con positivi accertati. È un grave errore che denota la mancanza di una strategia per circoscrivere i contagiati. Bisogna fare molti piu’ test a cominciare dai medici e dal personale sanitario, per poi estendere il controllo a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini in generale, non solo ai sintomatici. Se non si effettua un vasto screening della popolazione sara’ impossibile rilevare i positivi asintomatici. Purtroppo in questa regione si effettuano meno 2mila tamponi al giorno. Troppo pochi. Di questo passo non arriveremo preparati alla data del 3 maggio”. Cosi’ Stefano Parisi, consigliere della Regione Lazio, intervenendo in commissione Sanita’.