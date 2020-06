Parisi: se risorse Mes arrivano, Ssr va ripensato

Roma – “Se arriveranno come mi auguro le risorse del Mes, c’e’ un grande investimento da fare nel sistema sanitario regionale del Lazio. Le risorse devono essere utilizzate non per assumere infermieri e medici, ma per rifare gli ospedali e per ripensare in modo strutturale il ruolo e le funzioni della rete dei medici di medicina generale. Bisogna aiutare questi medici e permettergli di avere, al loro interno, capacita’ di analisi e infrastrutture”. Cosi’ Stefano Parisi, consigliere regionale e promotore del piano Ricostruire, intervenendo al dibattito ‘Le infrastrutture del Lazio’ promosso da Ugl Lazio. “Se l’onda del Covid-19 fosse partita dal Lazio avremmo avuto un numero di vittime notevolmente superiore perche’ il nostro sistema sanitario e’ peggiore di quello oggi malmesso della Lombardia. I numeri nel Lazio sono stati contenuti non per merito di Zingaretti e D’amato, ma per il fatto che, per fortuna, non siamo stati colpiti dal Covid-19 come altre regioni del nord Italia”, conclude.