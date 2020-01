Parkinson, costituito primo Istituto Virtuale Nazionale: 16 Irccs coinvolti

Roma – In linea col proprio timing di sviluppo, si e’ costituito nei giorni scorsi, in seno alla Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, l’Istituto Virtuale Nazionale Parkinson, network dedicato a diagnosi e cura della malattia neurodegenerativa, seconda tappa della road map iniziata nel 2019 con la nascita dell’IVN Demenze. Lo spiega in una nota la Rete IRCCS Neuroscienze e Neuroriabilitazione.

Nel primo meeting di definizione della governance, delle attivita’ e del cronoprogramma per il prossimo triennio, il Consiglio Direttivo della Rete ha affidato a Pietro Cortelli, Direttore Operativo dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, il ruolo di coordinatore del working group di cui faranno parte neurologi, fisiatri, neurochirurghi, gastroenterologi, neuropsicologi, psichiatri, nutrizionisti, farmacologi, infermieri, tecnici di laboratorio e di neurofisiopatologia.

Molto importanti, anche in questo caso, i numeri che caratterizzano l’IVN: 16 IRCCS coinvolti, 336 professionisti, un bacino di riferimento che supera i 10 mila Pazienti e circa 2 mila ricoveri ogni anno. Da sottolineare infine anche i 16 milioni di euro derivanti da finanziamenti nazionali e internazionali ottenuti in cinque anni dagli IRCCS coinvolti nell’IVN.

“Siamo particolarmente soddisfatti- ha detto Fabrizio Tagliavini, Presidente della Rete- perche’ saremo finalmente in grado di mettere a fattor comune, secondo una metodologia diagnostico-terapeutica condivisa, eccellenza e avanguardia nello studio e nel trattamento del Parkinson”.

Per Cortelli, “la nascita di IVP segna l’inizio di una nuova era della ricerca in questa malattia perche’ permettera’ di studiarne le caratteristiche cliniche e biomolecolari in coorti numerose, analizzate in modo molto approfondito secondo standard internazionali. Ora- ha spiegato- stiamo costruendo le infrastrutture per collegare i 16 Istituti e condividere dati e risultati; nella seconda meta’ del 2020 vedremo i primi risultati concreti che contiamo di pubblicare a livello internazionale”.

Aderiscono all’Istituto Virtuale Nazionale del Parkinson i seguenti IRCCS: Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta – MI, Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – MI, Ospedale San Raffaele – MI, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus MI-FI, Istituto Auxologico Italiano MI, Istituto Clinico Humanitas – Rozzano (MI), Istituti Clinici Scientifici Maugeri – PV, Istituto Neurologico Casimiro Mondino PV, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna BO, Fondazione Ospedale San Camillo VE, Ospedale Policlinico San Martino GE, Fondazione Santa Lucia Roma, NEUROMED Istituto Neurologico Mediterraneo- Roma, Centro Neurolesi Bonino Pulejo- Messina, IRCCS San Raffaele Pisana- Roma, Policlinico Gemelli – Roma.