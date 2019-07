Parlamento europeo: Sassoli eletto presidente

Roma – Un applauso della Camera saluta l’elezione di David Sassoli alla presidenza del parlamento europeo. Prende la parola Emanuele Fiano: “Vorrei salutare con grande orgoglio l’elezione del presidente del Parlamento europeo David Sassoli”, dice mentre dalle opposizioni si leva un lungo applauso.

ZINGARETTI: VITTORIA! SASSOLI PRESIDENTE IL PD C’E’ E CONTA

“Vittoria! David Sassoli presidente del Parlamento Europeo. Un Italiano del Pd tra le massime figure delle istituzioni europee. Il Governo Italiano ha fatto danni e ci ha isolato. Il Pd c’e’ e conta, al servizio delle Istituzioni e del nostro Paese”. Lo scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.

ASTORRE (PD): CONGRATULAZIONI A SASSOLI, SARA’ UN GRANDE PRESIDENTE

“Congratulazioni al nuovo presidente del Parlamento europeo: David Sassoli, con il suo impegno e la professionalita’ dimostrata in tutti questi anni, sara’ un grande presidente per quella che, come lui stesso ha detto, deve essere la casa della democrazia europea. Una sfida che lo vedra’ protagonista, insieme a chi crede nella forza dell’Europa, e di cui, ne sono certo, sara’ all’altezza”. Lo scrive in un comunicato il senatore del Partito democratico Bruno Astorre, dopo l’annuncio dell’elezione dell’europarlamentare dem David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo, che ha suscitato un forte applauso al gruppo del Pd del Senato in riunione.

PD ROMA: CON SASSOLI CONTINUA NOSTRO IMPEGNO IN EUROPA

“Congratulazioni a David Sassoli, eletto presidente del Parlamento europeo. Un’ottima notizia per l’Europa, per l’Italia e per Roma. Mentre il governo Lega 5 Stelle si isola con il blocco sovranista dell’Est, al fianco di David e dei Socialisti e Democratici noi continuiamo il nostro impegno per un’Europa piu’ integrata, piu’ aperta, piu’ progressita, piu’ democratica”. Lo scirve il Pd Roma sulla sua pagina Facebook.