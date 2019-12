Per parlare di ambiente arriva ‘L’Isola della Sostenibilità’

Roma – “Amici dei Fridays, e’ giusto esigere che si protegga il nostro futuro: ma per farlo bene occorre conoscere e capire. Raggiungeteci a Isola della Sostenibilita’, dove problemi e soluzioni li affrontiamo tutti insieme” e’ l’appello lanciato da Grammenos Mastrojeni, presidente di Isola della Sostenibilita’ e vicesegretario generale dell’unione del mediterraneo (UfM), in occasione della sesta edizione dell’evento green che si terra’ dal 4 al 7 dicembre negli spazi dell’ex Mattatoio di Testaccio (Piazza Orazio Giustiniani, 4) a Roma.”

“Un evento sia per gli studenti che per un pubblico generico che ha l’obiettivo di educare e di informare, affrontando tematiche quanto mai attuali, sullo sviluppo sostenibile. Saranno allestiti tre padiglioni tematici con percorsi interattivi per parlare delle conseguenze e delle problematiche del climate change. Gli esperti cercheranno di comunicare delle soluzioni da adottare e di orientare gli ospiti a nuove opportunita’ lavorative.