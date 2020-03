Parrucci: su Atac il Comune fa silenzio assordante

Roma – “Nonostante tutti gli appelli fatti e le ripetute richieste da parte del Pd e dei suoi consiglieri comunali, per discutere quanto prima della grave situazione economica in cui versa Atac, con la relativa richiesta di accesso al Fondo Bilaterale per ben 4000 dipendenti, dal Campidoglio finora solo un silenzio assordante”. Cosi’ in una nota Daniele Parrucci, responsabile delle Politiche del lavoro del Pd Roma.

“Mai come in questo momento, ribadisco quanto detto nei giorni scorsi: Roma Capitale deve attivarsi subito per trovare le risorse economiche necessarie a sopperire alla percentuale di emolumenti non coperta dal Fondo di solidarieta’- spiega Parrucci- É altrettanto urgente avviare un confronto con la Regione Lazio per sostenere insieme l’urgenza di un decreto ad hoc da parte del Governo per tutto il comparto del Trasporto pubblico locale. Senza questa misura straordinaria gli effetti dell’emergenza sanitaria saranno ancora piu’ devastanti per aziende e lavoratori”.