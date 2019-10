Parrucci: futuro Roma Metropolitane appeso a un filo

Roma – “Dopo le tante crisi aperte nelle aziende partecipate capitoline, anche il futuro di Roma Metropolitane rischia di essere appeso a un filo. La società comunale ha solo 24 ore di tempo per essere messa in liquidazione, mentre l’alternativa è portare i libri in tribunale e dichiarare fallimento. Le conseguenze sui lavoratori sarebbero devastanti: se nella prima ipotesi, infatti, c’è lo spettro del licenziamento per almeno 45 dei 170 dipendenti, nel secondo caso non ci sarebbe futuro per nessuno.

Come sta accadendo con l’AMA, però, l’aspetto più preoccupante è il totale immobilismo dell’Amministrazione capitolina, che non prendendo alcuna posizione ha fatto precipitare la situazione ad un livello senza precedenti, aprendo così scenari molto pericolosi.

Ancora una volta chiediamo alla sindaca di Roma di assumersi finalmente la responsabilità di decidere: è quello che dovrebbe sempre fare un buon amministratore”.

E’ quanto dichiara in una nota Daniele Parrucci, responsabile Politiche del Lavoro del PD Rom