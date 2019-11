Parrucci-Laddaga (PD): “Rudere” di via Sagunto, partiti oggi i lavori per la riqualificazione

Roma – Dopo anni di attesa, sono finalmente partiti oggi i lavori per la riqualificazione dell’immobile di via Sagunto, che da sessant’anni attendeva di essere ultimato e utilizzato a beneficio di tutto il quartiere -affermano Daniele Parrucci, responsabile Lavoro del PD Roma, e Francesco Laddaga, dell’Assemblea del PD Lazio -; un iter che si era improvvisamente bloccato nei meandri della burocrazia, soprattutto a causa del definanziamento decretato dalla Giunta Polverini, e che si rimette in moto oggi grazie al decennale lavoro sul territorio dell’ex-consigliere Massimo De Pamphilis, che ha raccolto e coordinato le sollecitazioni dei residenti, e dell’impegno dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani, che ha fortemente voluto la riqualificazione di questo immobile che potrà trasformarsi in un’enorme risorsa sociale e culturale per il quartiere.

Tanti oggi i cittadini presenti, che hanno dimostrato apprezzamento e soddisfazione per questo importante risultato, e che saranno coinvolti nei prossimi mesi nel processo di definizione delle finalità cui sarà destinato l’immobile, in un processo partecipato che il direttore dell’ATER Roma, Andrea Napoletano, e lo stesso assessore Valeriani hanno assicurato che vedrà comitati e cittadini di zona come protagonisti.

Così in una nota Daniele Parrucci, responsabile Lavoro del PD Roma, e Francesco Laddaga, dell’Assemblea del PD Lazio.