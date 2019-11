PARRUCCI (PD): Ordinanza rifiuti, dalla Regione ennesimo atto di responsabilità

“Dopo lo spettacolo indecoroso andato in onda nella giornata di ieri in Consiglio Regionale del Lazio, da parte della Sindaca Raggi e dei Presidenti dei Municipi a 5 stelle, bene ha fatto la Regione Lazio a prendere in mano la situazione ed emanare l’ordinanza sui rifiuti”.

Così in una nota Daniele Parrucci Responsabile delle Politiche del lavoro del PD Roma.

“La Sindaca Raggi, invece di assumersi le responsabilità per le quali è stata eletta, continua nel suo scellerato scaricabarile, mentre la città di Roma è invasa dall’immondizia e si avvicina ad una pericolosissima emergenza socio/sanitaria.

Al contrario invece la Regione Lazio, grazie al Presidente Zingaretti e all’Assessore Valeriani, emanando l’ennesima Ordinanza di emergenza sui rifiuti, ha dimostrato ancora una volta cosa vuol dire governare, ossia assumersi responsabilità per il bene della cittadinanza.

In base all’ordinanza, ora il Comune di Roma entro 15 giorni dovrà individuare uno o più siti da destinare ad operazioni di smaltimento dell’indifferenziato e almeno due aree per la trasferenza dei rifiuti in attesa di essere trattati; AMA, inoltre, dovrà entro marzo 2020 approvare il Piano industriale” conclude la nota.