Partito il recupero ex edificio Zecca all’Esquilino: diverrà polo arti

Roma – Parte ufficialmente il recupero dell’edificio dell’ex Poligrafico e Zecca dello Stato di via Principe Umberto all’Esquilino. Tra pochi giorni si aprira’ la conferenza dei servizi, tra un anno sara’ pubblicato il bando e nel 2021 partiranno i lavori che porteranno a maggio 2023 all’inaugurazione del nuovo Polo culturale delle arti e dei mestieri.

Il progetto e’ stato presentato questa mattina dall’amministratore delegato della Zecca dello Stato, Paolo Aielli, e dal sindaco di Roma, Virginia Raggi. Quello che nascera’ sara’ un complesso culturale multifunzionale a vocazione museale. Il nuovo polo conterra’, infatti, spazi espositivi, un centro convegni e il museo permanente delle monete e delle carte valori. Saranno potenziati gli spazi della Scuola dell’arte della medaglia e quelli dell’archivio storico e sara’ realizzata la nuova biblioteca e un’area per i laboratori artigianali. Infine nasceranno spazi per la comunita’, un bookshop, due corti interne e una caffeteria-ristorante aperta fino alla notte su una delle terrazze.L’edificio sara’ restaurato in senso contemporaneo con un nuovo fronte dotato di un’intelaiatura leggera, anche se la facciata principale restera’ intatta. Le terrazze diventeranno il punto di riconoscimento iconico del nuovo polo oltre che una nuova “piazza” del rione.

“La sfida piu’ grande che abbiamo a Roma- ha spiegato Raggi- e’ quella di recuperare e rigenerare gli spazi urbani, palazzi ed edifici spesso industriali e spesso no, completamente abbandonati negli anni per la perdita di una funzione specifica. Negli anni c’e’ stata incapacita’ di recuperare questi spazi. Noi ci stiamo provando in modo capillare, non con una mera musealizzazione, ma integrando l’identita’ del luogo con la possibilita’ di uno sviluppo futuro. A Roma si puo’ riscrivere una nuova storia urbana e urbanistica, dialogando con il territorio e rispettando i vincoli esistenti”.

“Speriamo di poter procedere spediti- ha detto Aielli- provoca un po’ di frustrazione pensare che un progetto gia’ pronto e concreto ci mettera’ due anni per partire. Chiederemo a tutti gli enti coinvolti di limitare i tempi il piu’ possibile”.

Il recupero dell’edificio e’ stato reso possibile da un concorso internazionale. Il progetto e’ stato firmato dallo studio di architettura ‘Studio Atelier(S) Femia’. Il costo sara’ di 27 milioni e le risorse sono gia’ disponibili.