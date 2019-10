Partnertnership Trenitalia-Decathlon: vantaggi per viaggiatori che acquistano una bici pieghevole

Con il viaggio integrato treno + bicicletta la mobilità diventa sostenibile, ecologica conveniente e sempre in sicurezza. Sotto questa ottica è stata presentata questa mattina, nella Sala Conferenze della Stazione Termini, la partnership tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Decathlon.

Relatori dei dettagli dell’accordo sono stati Sabrina De Filippis, Direttore Passeggeri Regionale di Trenitalia e Paolo Piccu, Direttore Commerciale per l’Italia di Decathlon. I due manager hanno sottolineato come, grazie alla partnership, ci sarà un vantaggio per i passeggeri pendolari.

Infatti i viaggiatori di Trenitalia (abbonati Regionale, InterCity e i possessori di CartaFreccia) che acquistano una bicicletta pieghevole Decathlon potranno usufruire di un’assicurazione gratuita per danni accidentali e di un bracciale catarifrangente.

La collezione di bici pieghevoli Decathlon è caratterizzata dalla facilità di trasporto e sono richiudibili in pochi secondi. Al suo interno è presente anche un modello a pedalata assistita. Soprattutto è ideata per “rendere durevolmente accessibili il piacere e i benefici dello sport al maggior numero di persone”.

D’altra parte Trenitalia è da sempre attenta alle esigenze di chi sceglie il treno per gli spostamenti e si impegna a promuovere un viaggio sostenibile e una mobilità integrata. Per questa finalità nei nuovi treni Rock e Pop c’è maggiore spazio per le bici: fino a 18 nei Rock e fino a 8 nei Pop. A questo si aggiunge il trasporto gratuito di quelle pieghevoli.

L’accordo conferma l’impegno costante del Gruppo FS Italiane verso la sostenibilità ambientale.

Andrea Felici