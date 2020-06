Pascucci: Da Salvini e Meloni silenzio su attacchi a forze dell’ordine –

“Italia in Comune esprime solidarietà e vicinanza ai giornalisti e alle Forze dell’Ordine vittime ieri della gravissima aggressione fascista durante la manifestazione di Forza Nuova e del mondo ultras al Circo Massimo”. Così in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune.

“Ci chiediamo come sia stato possibile consentire, e non solo per il covid-19, una manifestazione il cui obiettivo era chiaramente la violenza e l’attacco alla Costituzione Italiana da parte di partiti e movimenti che si rifanno al fascismo. Dov’era il governo? Dov’era il ministro dell’Interno? Perché consentire una location come il Circo Massimo, cuore di Roma e luogo simbolo dell’area archeologica della Capitale? Chi pagherà ora i danni?”, chiede Pascucci.

“Dall’altra parte – prosegue il coordinatore di Italia in Comune – fa riflettere anche il silenzio, non so quanto imbarazzato, di Salvini e Meloni che sono i primi a farsi i selfie con le Forze dell’Ordine, indossandone goffamente le divise, ma che stavolta, poiché ad assaltare la polizia sono stati i loro amici fascisti, hanno preferito tacere in maniera vile e vergognosa”.

