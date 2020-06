Pasquali: aumento dotazione startup è cosa positiva

Roma – “L’aumento di dotazione per le startup innovative annunciato dall’Assessore Orneli e’ una buona notizia”. Cosi’ Francesco Pasquali, presidente di Sistema Impresa Roma, in merito a “Pre-Seed”, il cui ammontare complessivo e’ stato raddoppiato dagli originali 4 milioni di euro agli attuali 8 milioni (fondi Por-Fesr 2014-2020). “La Regione Lazio e’ infatti la seconda in classifica con oltre 1000 startup innovative (dati Mise) con un tasso di immobilizzazioni di circa sette volte piu’ elevato rispetto alle altre aziende comparabili, un dato che – conclude Pasquali – deve spingere l’amministrazione a fare passi avanti, partendo dalla sburocratizzazione, in quanto questa tipologia di impresa puo’ contribuire significativamente a guidare la fase 2.”