Pasquali: Raggi, misure immediate per balneari

Roma – “Occorre un provvedimento da parte del sindaco Raggi per consentire alle imprese balneari l’accesso per lavori di manutenzione, pulizia e vigilanza”. È l’appello che il presidente di Sistema Impresa Roma, Francesco Pasquali, rivolge in una nota alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Cosi’ come sta avvenendo in alcune realta’ del Nord, anche le imprese balneari della Capitale devono, nel totale rispetto delle prescrizioni introdotte dall’emergenza Covid-19, avere la garanzia di poter realizzare interventi per il post-emergenza”, conclude Pasquali.