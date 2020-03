Pasquali: sostegno a Regione per applicazione ammortizzatori

Roma – “Sistema Impresa Roma, in questa fase di emergenza, è al fianco delle aziende garantendo un puntuale sostegno per un rapido utilizzo delle nuove misure che introdurrà il prossimo Consiglio dei ministri e per l’applicazione a livello regionale.” Afferma il Presidente di Sistema Impresa Roma, Francesco Pasquali.

“Le nostre strutture restano, inoltre, al fianco dei nostri associati per accompagnare l’introduzione allo smart working e per fornire un ventaglio completo per l’accesso alle agevolazioni previste a livello locale per i diversi settori. Siamo certi che il provvedimento relativo all’applicazione di ammortizzatori sociali collegati all’emergenza epidemiologica, annunciato da Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Giunta Zingaretti, ci vedrà impegnati in una proficua collaborazione con le Istituzioni regionali – conclude Pasquali – per una rapida applicazione, alla luce della preoccupazione espressa dalle imprese associate, di tutte le procedure amministrative che si presenteranno a livello locale.”