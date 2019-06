Pasqualini: situazione rifiuti è diventata insostenibile, siamo al limite emergenza sanitaria

Roma – “La situazione dei rifiuti a Roma ha gia’ raggiunto i livelli di guardia. Ci sono cassonetti traboccanti di mondezza sotto le finestre di scuole e ospedali. Siamo al limite dell’emergenza sanitaria. Questa amministrazione non e’ chiaramente in grado di risolvere strutturalmente un’emergenza ormai strutturale ma qualcosa va fatto”. Lo dichiara il consigliere Pd in XIII Municipio e componente della segreteria romana dei dem Massimiliano Pasqualini.

“Per questo- aggiunge- presenteremo una mozione d’urgenza nel prossimo consiglio per impegnare Comune e Municipio a sollecitare interventi urgenti da parte di Ama almeno nei punti a piu’ alta criticita’: scuole, ospedali, strutture pubbliche. In particolare e’ necessario mettere da subito in sicurezza i luoghi frequentati dai piu’ piccoli scongiurando conseguenze pericolose almeno per la loro salute e sicurezza”.