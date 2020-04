Patané: 43 mln da Regione Lazio per affitti ottima cosa, ora fare presto

Roma – “Questa mattina la Regione Lazio ha stanziato complessivi 43 milioni per il sostegno all’affitto: si tratta di un pacchetto di misure straordinarie, per entita’ e tempestivita’, che conferma la volonta’ dell’Amministrazione di essere vicina ai cittadini in questo periodo di grande difficolta’ economica e sociale. Siamo di fronte alla piu’ grande manovra nazionale a sostegno delle famiglie ma ora bisogna fare presto e i Comuni del Lazio, a cui le risorse saranno trasferite, devono velocizzare l’iter per la pubblicazione degli avvisi, snellire tutte le varie procedure burocratiche ed evadere presto le domande, permettendo ai cittadini di usufruire prima possibile di questo importante sostegno.”

“Con questa misura la Regione Lazio dimostra una volta di piu’ di essere un’amministrazione del fare, vicina alle esigenze delle persone piu’ fragili, ma anche a tutti coloro che a causa dell’emergenza Covid-19 si sono trovate a dover fronteggiare una crisi economica e di liquidita’ assolutamente inaspettata”. Cosi’ in un comunicato Eugenio Patane’, Consigliere regionale del Partito democratico e Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Mobilita’ e Trasporti alla Pisana.