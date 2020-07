Patané: dl Semplificazioni svolta epocale per trasporti

Roma – “Nel decreto semplificazione approvato la notte scorsa dal Governo sono contenute misure che possono determinare una svolta epocale per le infrastrutture e il sistema trasportistico del Lazio”. Lo dichiara in un comunicato Eugenio Patane’, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Mobilita’ e Trasporti in Consiglio regionale del Lazio.

“Stiamo lavorando da tempo, con grande impegno e determinazione- aggiunge Patane’- su opere dall’importanza strategica, che rappresentano un’occasione di sviluppo e rilancio per la nostra regione. Oggi finalmente raccogliamo i frutti del nostro lavoro perche’ proprio quelle opere – dall’Anello Ferroviario di Roma, alla Cisterna-Valmontone passando per la Roma-Latina, la chiusura della Orte-Civitavecchia, il collegamento Ferrovario Roma-Pescara, il potenziamento della Salaria a quattro corsie e il completamento del collegamento stradale A12 Tarquinia-San Pietro in Palazzi – sono state inserite nel decreto semplificazione e vedranno abbreviati i tempi di realizzazione”.

“Oggi e’ dunque un grande giorno per la nostra regione e per i cittadini del Lazio- conclude Patane’- che potranno usufruire in tempi brevi di infrastrutture in grado di migliorare la loro qualita’ della vita e l’intero sistema trasportistico del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va al Governo italiano che, ancora una volta, ha dimostrato grande attenzione per il Lazio commissariando opere grazie alle quali sara’ possibile, inoltre, aprire cantieri e creare occupazione”